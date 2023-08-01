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Вот и наступило 1 августа — впереди ещё целый месяц лета

Вот и наступило 1 августа — впереди ещё целый месяц лета

Вот и наступило 1 августа — впереди ещё целый месяц лета 🏝 Сегодня синоптики обещают до +32 градусов тепла 🔥 А о температуре морской воды у берегов Крыма можно узнать в telegram-боте @k24tv_bot 🐚 🏖 Теперь узнать температуру морской воды стало проще.

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