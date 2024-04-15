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На матч «Ман Сити» – «Реал» назначен Орсато, на игру «Баварии» и «Арсенала» – Маккели

Главным арбитром ответного четвертьфинала Лиги чемпионов (первая игра – 3:3) будет 48-летний Даниэле Орсато.

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