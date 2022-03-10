Поляки рекомендовали ЕС рассказывать о "российской агрессии" на арабском языке

В Польском институте международных отношений заявили, что чтобы донести до арабских стран, которые сохраняют нейтралитет, в вопросе вокруг спецоперации России на Украине, необходимо переводить сообщения о "российской агрессии" на арабский язык.
В Польском институте международных отношений заявили, что чтобы донести до арабских стран, которые сохраняют нейтралитет, в вопросе вокруг спецоперации России на Украине, необходимо переводить сообщения о "российской агрессии" на арабский язык.
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