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Новости экономики России

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Недооцененность российского рынка увеличилась

Недооцененность российского рынка увеличилась

Аутсайдерами II квартала и I полугодия в целом стали экспортно - ориентированные сектора. Связано это с окончанием волны ослабления рубля, дивидендными отсечками и сильным падением акций отдельных компаний из-за разочарований по дивидендам.

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