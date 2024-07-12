Недооцененность российского рынка увеличилась

Аутсайдерами II квартала и I полугодия в целом стали экспортно - ориентированные сектора. Связано это с окончанием волны ослабления рубля, дивидендными отсечками и сильным падением акций отдельных компаний из-за разочарований по дивидендам.
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