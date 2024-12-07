Какой церковный праздник сегодня 8 декабря 2024 года: православные почитают День памяти священномученика Климента, папы Римского

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net8 декабря 2024 года православные христиане отмечают два значимых события: День памяти священномученика Климента, папы Римского, и торжество Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
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