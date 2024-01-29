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У автобуса, ехавшего из Челябинска с детской командой, лопнуло колесо. Есть погибшие

У автобуса, ехавшего из Челябинска с детской командой, лопнуло колесо. Есть погибшие

В Свердловской области попал в аварию автобус с детской хоккейной командой, ехавший из Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла утром сегодня, 29 января, на 4 километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский.

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