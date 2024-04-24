Глава Следкома РФ снова обратил внимание на ход расследования резонансного ДТП в Крыму

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о собранной доказательственной базе по факту ДТП в Республике Крым, а также по доводам, озвученным в эфире федерального телевидения.
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