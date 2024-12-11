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Увидел электрический «Ларгус» и узнал все подробности: первый обзор Lada e-Largus

Увидел электрический «Ларгус» и узнал все подробности: первый обзор Lada e-Largus

В рамках открывшейся сегодня в Москве международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans International 2024 на стенде АВТОВАЗа были представлены несколько новинок, среди которых был и серийный вариант электрической Lada e-Largus, в пассажирской версии.

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