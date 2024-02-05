Почему пчелы в США делают неправильный мед

Сэндхилл в Северной Каролине — единственное место в мире, где пчелы производят фиолетовый мед. По свидетельствам очевидцев, он больше похож на инопланетную слизь, чем на сладкий нектар, который мы знаем и любим.
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