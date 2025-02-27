Как Астраханская область сильно представила себя в демографическом разрезе и помогла губернатору

По суммарному коэффициенту рождаемости наш регион близок к десятке лучших в России и первый в ЮФО. На этой неделе информационное агентство «ФедералПресс» представило свой новый исследовательский проект - рейтинг регионов России за 2024 год по СКР - суммарному коэффициенту рождаемости.