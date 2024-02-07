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Как добавить чат в Telegram канал и создать бота для обратной связи Если вы хотит...

Как добавить чат в Telegram канал и создать бота для обратной связи Если вы хотит...

Как добавить чат в Telegram канал и создать бота для обратной связиЕсли вы хотите создать собственный канал в Telegram или уже являетесь обладателем подобного, то вам необходимо знать некоторые тонкости и нюансы, например, как добавить чат или создать бота-помощника для модерации, а также завести бота для обратной связи.

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