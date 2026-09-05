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В Запорожье уничтожены фуры, используемые ВСУ как мобильные пусковые установки

В Запорожье уничтожены фуры, используемые ВСУ как мобильные пусковые установки

В находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье в результате атаки ВС России уничтожены фуры, используемые ВСУ для доставки военных грузов и как мобильные пусковые установки.

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