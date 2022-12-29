Как составить иск о признании права собственности на квартиру. Исковое заявление о признании права собственности

Когда понадобится заявление Необходимость обращаться в суд возникает, когда требуется признание права: в порядке наследования в неоднозначных ситуациях (при неоднозначном толковании завещания, при спорах между наследниками, при неверном или несвоевременном оформлении документов); на квартиру в новостройке на основании инвестиционного договора или договора о долевом участии в строительстве, когда работы окончены и оплачены, но застройщик не […] Как составить иск о признании права собственности на квартиру.