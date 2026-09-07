⚡️Следком РФ будет расследовать атаку ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли два человека, включая ребенка Кроме того, еще двое, среди которых подросток, получили ранения и травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым