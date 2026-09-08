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Газета.ру

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Zeit: евреи массово мигрируют из Германии из-за роста антисемитизма

Zeit: евреи массово мигрируют из Германии из-за роста антисемитизма

Антисемитизм живущих в Германии левых экстремистов и исламистов заставляет евреев покидать страну. Об этом изданию заявила исполнительный директор еврейской общины города Киль и региона в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Виктория Ладыженски, пишет Die Zeit.

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