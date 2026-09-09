Юшков назвал «космической» проблему Европы с запасами газа

В Германии зафиксирован рекордно низкий уровень запасов газа за 15 лет. По данным Reuters, этот показатель составляет всего 53%, из-за ФРГ рискует столкнуться с дефицитом газа зимой из-за низкого уровня его запасов.
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