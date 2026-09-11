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Представлены новые телевизоры Huawei Smart TV S7 с экранами RGB MiniLED

Представлены новые телевизоры Huawei Smart TV S7 с экранами RGB MiniLED

Они поддерживают частоту 300 Гц и расширенный цветовой охват Huawei открыла предварительные заказы на Smart TV S7 RGB — новую версию телевизора с усовершенствованной подсветкой.

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