Представлены новые телевизоры Huawei Smart TV S7 с экранами RGB MiniLED

Они поддерживают частоту 300 Гц и расширенный цветовой охват Huawei открыла предварительные заказы на Smart TV S7 RGB — новую версию телевизора с усовершенствованной подсветкой.
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