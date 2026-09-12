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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Пилоты предложат некоторые изменения для «Мадринга»

Пилот « Уильямса » поделился впечатлениями от новой трассы в Мадриде после квалификации. Сайнс показал 17-е время, однако после сессии получил штраф, потеряв три позиции за блокировку Валттери Боттаса.

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