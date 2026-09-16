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Мировое обозрение

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Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА Wing Loong 2 небе над Йеменом

Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА Wing Loong 2 небе над Йеменом

Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа объявил об очередной потере саудовской авиации в небе над Йеменом.

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