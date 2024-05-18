Наташа Лионн познакомится с «Фантастической четверкой»

Наташа Лионн получила безымянную роль в перезапуске «Фантастической четверки», уверяет Deadline. Ранее к актерскому составу кинокомикса присоединились Джулия Гарнер, Джон Малкович, Пол Уолтер Хаузер и Ральф Айнесон.
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