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Хакер Liquid Network всё ещё удерживает 598,5 BTC: вывод L-BTC заморожен 11 дней

Хакер Liquid Network всё ещё удерживает 598,5 BTC: вывод L-BTC заморожен 11 дней

После атаки на Liquid Network злоумышленник продолжает контролировать 598,5 BTC, которые оцениваются более чем в $45 млн.

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