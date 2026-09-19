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Царьград

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Кражи на рейсах в ОАЭ достигли более 2 млн рублей за неделю

Кражи на рейсах в ОАЭ достигли более 2 млн рублей за неделю

На рейсах в ОАЭ участились кражи: за неделю украдено более 2 млн рублей. 14 сентября в Дубае у сирийца исчезли 1100 долларов и 1700 дирхамов.

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