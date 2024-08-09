Бразилия оштрафовала скотовода на $50 млн за уничтожение деревьев Амазонки

На $50 млн (4,4 млрд руб.) оштрафован бразильский скотовод за уничтожение части тропических лесов Амазонки, кроме того, ему приказано восстановить лес, который он вырубил, 8 августа сообщает сетевое издание Green Queen.
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