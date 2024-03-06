В Казани молодые патриоты организовали концерт в госпитале

В рамках мероприятий, посвященных Дню добрых дел, студенты филиала Центра «ВОИН» в РТ, воспитанники кадетской военно-патриотической школы номер 67 и учащиеся Казанского автотранспортного техникума, решили навестить военнослужащих, находящихся на лечении в Казанском военном госпитале.