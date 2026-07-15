НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Кама Тамагында тюбингта пирска бәрелеп, ике бала авыр җәрәхәтләр алган

Татарстанның Кама Тамагы районында Карамалы елгасында тюбинг белән понтон пирсына килеп бәрелеп, ике бала авыр җәрәхәтләр алган, дип хәбәр иткәннәр Россия Тикшерү комитетының ТР буенча тикшерү идарәсе матбугат хезмәтендә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии