Кама Тамагында тюбингта пирска бәрелеп, ике бала авыр җәрәхәтләр алган

Татарстанның Кама Тамагы районында Карамалы елгасында тюбинг белән понтон пирсына килеп бәрелеп, ике бала авыр җәрәхәтләр алган, дип хәбәр иткәннәр Россия Тикшерү комитетының ТР буенча тикшерү идарәсе матбугат хезмәтендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии