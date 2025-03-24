Гастрономия стала самой большой по выручке креативной индустрией в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 марта, ФедералПресс. В Новгородской области наибольшую долю в секторе креативных индустрий (КИ) по выручке занимают гастрономия (26,3 %), разработка программного обеспечения (16,3 %), мода (17,5 %), архитектура и урбанистика (11,3 %), книжное дело (10,3 %), отдых и развлечения (6,4 %).
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