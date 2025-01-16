Театр абсурда
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Театр абсурда

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Лавров: события в Сирии произошли из-за искушения Дамаска "ничего не менять"

Лавров: события в Сирии произошли из-за искушения Дамаска "ничего не менять"

РФ подталкивала сирийское руководство к возобновлению работы Конституционного комитета, отметил глава МИД События в Сирии во многом произошли, потому что в последние годы у властей страны было искушение "ничего не менять".

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот потому  и потерял Асад  свою страну.
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14 час.
вд
валерий двойнишников
А мы парней и миллиарды....
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6 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Да , этот руководитель страны повторил судьбу другого царя  - Николая второго . Тем отличается от него - вовремя удрал . Но страну и тот и другой одинаково просрали
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6 час.

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