«Так нападать на детдомовского пацана нельзя»,- Андрей Разин заступился за Даню Милохина Татьяна СергееваНеожиданный поворот в скандальном противостоянии мира шоу-бизнеса и рупора патриотических сил России: известный продюсер Андрей Разин высказывается в поддержку Дани Милохина, вступившись за тиктокера перед телеведущим Владимиром Соловьевым.
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