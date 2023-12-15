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«Так нападать на детдомовского пацана нельзя»,- Андрей Разин заступился за Даню Милохина

«Так нападать на детдомовского пацана нельзя»,- Андрей Разин заступился за Даню Милохина

«Так нападать на детдомовского пацана нельзя»,- Андрей Разин заступился за Даню Милохина Татьяна СергееваНеожиданный поворот в скандальном противостоянии мира шоу-бизнеса и рупора патриотических сил России: известный продюсер Андрей Разин высказывается в поддержку Дани Милохина, вступившись за тиктокера перед телеведущим Владимиром Соловьевым.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Даже если он - прибабахнутый подонок, как Милохин?
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