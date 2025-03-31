В Екатеринбурге стартует месячник чистоты

Завтра, 1 апреля, в Екатеринбурге начнется месячник чистоты. Службы благоустройства и подрядчики приступят к формированию крон деревьев, вывозу веток, мытью остановок, памятников и ограждений, сообщили в пресс-службе мэрии.
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