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Daily Express (Великобритания): Путин посылает Байдену предупреждение, демонстрируя сокрушительную военную мощь в Черном море

Daily Express (Великобритания): Путин посылает Байдену предупреждение, демонстрируя сокрушительную военную мощь в Черном море

В Черном море находятся два корабля ВМС США — командный корабль «Маунт Уитни» и эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер», пишет издание.

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Комментарии
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Галина Чужая
6Хотя бы один умный нашёлся и предложил американцам найти где Чёрное море и где Мексиканский залив...
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1
15 час.
Владимир
Если  начнётся, шансов у нато - 0 ! Неужели жители европейских стран - участниц альянса, такие тупые и не понимают что эти страны будут стёрты с лица Земли в первые часы начала конфликта!
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1
14 час.

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