Daily Express (Великобритания): Путин посылает Байдену предупреждение, демонстрируя сокрушительную военную мощь в Черном море

6Хотя бы один умный нашёлся и предложил американцам найти где Чёрное море и где Мексиканский залив...

Владимир

Если начнётся, шансов у нато - 0 ! Неужели жители европейских стран - участниц альянса, такие тупые и не понимают что эти страны будут стёрты с лица Земли в первые часы начала конфликта!