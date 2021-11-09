Daily Express (Великобритания): Путин посылает Байдену предупреждение, демонстрируя сокрушительную военную мощь в Черном море
В Черном море находятся два корабля ВМС США — командный корабль «Маунт Уитни» и эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер», пишет издание.
Комментарии
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6Хотя бы один умный нашёлся и предложил американцам найти где Чёрное море и где Мексиканский залив...
Если начнётся, шансов у нато - 0 ! Неужели жители европейских стран - участниц альянса, такие тупые и не понимают что эти страны будут стёрты с лица Земли в первые часы начала конфликта!
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