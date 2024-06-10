Исполнитель теракта в «Крокусе» оштрафован за нарушение ПДД в день задержания

Террорист из «Крокуса» Далержон Мирзоев. Обложка © ТАСС / ЛТ / Любимов Андрей Судебные приставы собираются взыскать две тысячи рублей штрафа с фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Далержона Мирзоева за нарушения ПДД в Брянской области в день его задержания.
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