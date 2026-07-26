Политолог Данилин объяснил, почему сенатора Грэма похоронят только 29 июля

Более двух недель потребовалось на подготовку похорон сенатора Линдси Грэма*, скончавшегося 11 июля. Церемония прощания с ним будет проходить в два этапа: 28 июля церемонию организуют в Вашингтоне, а 29 — на его родине, в Южной Каролине.