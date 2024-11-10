Всероссийская битва ученых Science Slam пройдет на ВДНХ

На Всероссийской выставке пройдет юбилейная Всероссийская битва ученых Science Slam, в которой примут участие исследователи из Екатеринбурга, Самары, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Нижнего Новгорода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии