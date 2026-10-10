T-Mobile ответила Илону Маску: Starlink не сможет заменить обычную мобильную связь

В T-Mobile объяснили, почему покупка частот не сделает Starlink полноценным конкурентом сотовым сетям Технический директор американского оператора T-Mobile Джон Соу усомнился в том, что покупка новых радиочастот позволит SpaceX быстро превратить Starlink Mobile в полноценного конкурента традиционным сотовым сетям.
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