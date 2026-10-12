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Царьград

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В Тольятти мошенники похитили 13,4 млн рублей у 28 человек

В Тольятти мошенники похитили 13,4 млн рублей у 28 человек

Суд в Тольятти приговорил двух участников организованной преступной группы к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима за мошенничество с брокерскими услугами на валютном рынке.

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