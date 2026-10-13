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Наука и Техника

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Межблочный кабель RCA: как не обесценить свой аудиотракт и не переплатить за мифы

Межблочный кабель RCA: как не обесценить свой аудиотракт и не переплатить за мифы

Каждый раз, когда вижу, как человек подключает только что купленный усилитель за несколько десятков тысяч рублей кабелем, который по цене сравним с чашкой кофе, мне становится немного грустно.

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