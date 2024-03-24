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Рахмон в беседе с Путиным заявил, что у террористов нет национальности и религии

Рахмон в беседе с Путиным заявил, что у террористов нет национальности и религии

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе состоявшейся телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что у террористов нет национальности и религии.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Рахмон в беседе с Путиным заявил, что у террористов нет национальности и религии) ага и сразу в несознанку ушёл, религии может и нет, а есть что-то такое первобытное в подражании вере, но кто же они тогда по национальности, такой национальности как террористы нет и никогда не было. 🤣😂
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15 час.
Астон Мартин
надо ждать новых доказательств ???наступание на одни и те же грабли ничему не учат ???
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15 час.
LK
Lola Karomatova
Мне понятна ваша боль и негодование по поводу этого страшного теракта. Я выросла в Москве у своей русской бабушки , а юность прошла в чудесном тогда городе Душанбе,где работали родители. Там было много интересных и образованных людей, носителей древней культуры. Распад Союза больно отразился на республике. Не надо забывать, что Таджикистан пережил гражданскую войну.Многие погибли, многие уехали. И Рахмон был тем лидером, который сумел с помощью России прекратить кровавую вражду. Но не всё просто. Рядом Афганистан
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13 час.

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