ч чвсатпкьл (Рахмон в беседе с Путиным заявил, что у террористов нет национальности и религии) ага и сразу в несознанку ушёл, религии может и нет, а есть что-то такое первобытное в подражании вере, но кто же они тогда по национальности, такой национальности как террористы нет и никогда не было. 🤣😂

Астон Мартин надо ждать новых доказательств ???наступание на одни и те же грабли ничему не учат ???