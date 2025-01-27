В Карелии продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Житель Карелии выставил на продажу редкий «Москвич» без тормозов. Этот автомобиль, произведённый еще в середине прошлого века, хранит в себе атмосферу той эпохи, когда простота и надежность были на первом месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии