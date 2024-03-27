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Эксперт рассказала о трендах на рынке профессий в ближайшие годы

Эксперт рассказала о трендах на рынке профессий в ближайшие годы

Какие тенденции на рынке труда будут определять требования к профессиям в ближайшие годы, «Известиям» 27 марта рассказала независимый HR-эксперт, ментор HRD и СЕО, основатель онлайн-школы по управлению персоналом Ольга Осипова.

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