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Умер совладелец компании «Ред Булл» Матешиц

Сооснователь и совладелец компании «Ред Булл» Дитрих Матещиц ушел из жизни в возрасте 78 лет. Австрийский предприниматель владел 49 процентами акций фирмы и стоял у истоков команды «Ред Булл».

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