Утром 3 августа на Земле началась первая магнитная буря августа и шестая магнитная буря лета 2026. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, выброс плазмы пришел к Земле еще в воскресенье днем, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только к утру понедельника.