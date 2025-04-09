Политика обречённых: новое правительство может привести Германию к краху

В тот момент, когда мне в голову пришла мысль написать эту статью, политический рейтинг ведущих немецких партий был равным – по 24% у псевдоконсерваторов из блока ХДС/ХСС и у реально консервативной (вплоть до отстаивания традиционных немецких ценностей) «Альтернативы для Германии» (АдГ).