Путин "слил" Ким Чен Ына в Ханое? Началась большая игра

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Хорошее соглашение с Северной Кореей. Еще бы добровольцев с полмиллиона в Донецк, тогда и У и западу конец.
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13 час.
Eduard
Не согласен,Ханой лжив как и Турция!
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12 час.
Eduard
Точно! Северная Корея нам истинные друзья!
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12 час.

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