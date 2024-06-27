﻿﻿Чем опасны насекомые со щитками на теле? Можно ли избавиться от них раз и навсегда? Помогают ли народные средства? Как создать невыносимые условия для жизни панцирных паразитов в полевых условиях? На эти и другие животрепещущие вопросы мы подробно ответим! Среди большого разнообразия вредных насекомых особое положение занимают обыкновенные щитовки и ложные щитовки: они практически всеядны, быстро размножаются, их трудно обнаружить и уничтожить из-за особенностей строения тела.