В Рязани состоялась первая отправка мобилизованных военнослужащих

На полигоны Министерства обороны, находящиеся в тыловой зоне проведения Специальной военной операции, для прохождения боевого слаживания в составе более крупных подразделений отправилось около 2 тыс.
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