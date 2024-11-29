Конур: Угальде может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может оказаться в Английской премьер-лиге (АПЛ). Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, за футболистом следят сразу «Борнмут», «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Брентфорд».