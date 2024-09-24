Steak Lovers
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Steak Lovers

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Плов из баранины: 5 советов от узбекского ошпаза

Плов из баранины: 5 советов от узбекского ошпаза

Плов — одно из самых известных и любимых блюд Средней Азии, обладающее богатой историей и множеством вариантов приготовления.

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Комментарии
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Виктор zz
По этому рецепту почти наверняка получится рисовая каша.  Мясо с луком и морковью называют зирвак. Его надо тушить до готовности мяса, а не &quot;Как только часть жидкости испарится&quot;. После закладки риса надо долить воды примерно 2см выше уровня (зависит от свойств риса). Огонь в этот момент не убавляют, крышку не закрывают. Рис варится и разбухает, а вода выпаривается. Чтобы вода быстрее выпаривалась, в  рисе делают отверстия. Как только вода выпарилась, огонь убавляют до минимума, рис собирают горкой и накрывают все крышкой. В этот момент обычно кладут чеснок (целиком головкой или отдельными зубчиками, но обязательно не очищенный - иначе он разварится и превратится в пюре). Все это держат до готовности риса, но как правило, гораздо меньше 40 минут. Главное правило - ни в коем случае не  размешивать плов до полной готовности.
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