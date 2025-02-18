RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Слава Белый
    На Украину их отправить.В Татарстане и Но...
  • Александр
    Сколько ещё лет российское правительство будет терпеть унижений в виде незаконных санкций сборища под названием ЕС? П...ЕС продлил ещё на...
  • Eduard
    Конечно нового Президента Украины могут так же подкупить как Зеленского,но это нужно сделать!В Госдуме назвали...

В России создана первая вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых

В России создана первая вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых

В России создана первая вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых аАКДС-М, её эффективность и безопасность подтверждены в ходе клинических испытаний, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх