В России создана первая вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых аАКДС-М, её эффективность и безопасность подтверждены в ходе клинических испытаний, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
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