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Дэвид Куинн близок к назначению главным тренером «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» определился с фаворитом на должность нового главного тренера. К назначению близок американский специалист Дэвид Куинн.

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