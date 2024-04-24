Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС из Отрадного создавал прообразы нынешних дронов

Митинг «Заслонившие собой», посвященный 38-й годовщине трагедии на Чернобыльской АС, прошел в СВАО. У памятного знака в честь тех, кто отдал жизнь в борьбе с радиацией, собрались около 250 ликвидаторов последствия ЧС, вдов и детей героев, кадеты, юнармейцы, чтобы возложить цветы.
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